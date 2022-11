Napoli-Udinese 3-2, Spalletti oltre gli errori: «I miei ragazzi sono stati stratosferici»

Undici vittorie di fila sono un record, ma soprattutto gli 11 punti di vantaggio sul secondo posto - almeno fino a domani - chiudono la prima parte di stagione del Napoli di Luciano Spalletti: «Tutte le vittorie sono sofferte. Il finale di gara sottolinea quanto non sia scontato quello che la squadra ha fatto fin qui. Ringrazio la squadra per tutto quanto ha fatto: sono stati stratosferici in questa prima parte, siamo un gruppo bellissimo e tutti si sono impegnati al massimo» le parole dell'allenatore azzurro, visibilmente arrabbiato con i suoi per il finale di gara in sofferenza.

«Quando c'è uno stadio così, ti senti ancora più forte ed è più facile esaltarsi. Per 75 minuti siamo andati benissimi, poi abbiamo abbassato il ritmo pensando fosse finita ma nessuna partita è mai finita» ha continuato Spalletti, che teneva a questa partita in maniera particolare contro un Sottil che aveva allenato da calciatore «Hanno inserito calciatori freschi e l'hanno riaperta. Il mezzo inciampo di Kim fa notizia, ma è stato un marziano fin qui, le ha giocate tutte e qualche errore ci sta».

«Per mentalità e disponibilità questa squadra è eccezionale. Anche vista l'età giovane si stimolano da soli, tutti quelli che sono entrati l'hanno fatto alla grande» ha detto Spalletti prima della lunga sosta «Il mio lavoro così è facilitato. La crescità richiede tempo ma noi siamo a buon punto perché abbiamo un ottimo gruppo. Classifica? Ci sono sei squadre che si contenderanno il titolo e sono vicinissime, bastano due minuti per complicarti la vita, come stava succedendo stasera».