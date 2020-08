LEGGI ANCHE

L'estate 2020 sarà un'assoluta novità per tutti. Tifosi, addetti ai lavori, persino i calciatori che, per larga parte, non potranno sfoggiare sui social la solita estate da sogno per sfuggire ad ogni rischio. Il coronavirus non risparmia nessuno e allora ecco le vacanze in sicurezza - per quanto possibile - con l'Europa assoluta protagonista.Non è facile spostarsi, ma gli azzurri hanno saputo trovare il giusto rimedio. Il primo a inaugurare l'estate dei calciatori napoletani è stato Lorenzo Insigne, che il giorno dopo la sconfitta col Barcellona aveva raggiunto l'amico Criscito in Sardegna. Qualche ora più tardi, sull'Isola, è arrivato anche il brasiliano Allan con il resto della famiglia. Volti azzurri anche in Spagna: a Barcellona ci era rimasto già Callejon sabato sera dopo l'addio, sulla stessa costa da qualche ora è arrivato anche: il belga, che si è mostrato in rete anche alle prese con un match di padel tra un tuffo e l'altro, si godrà qualche giorno di relax insieme con la compagna Kat. Destinazione Formentera, invece, per la coppia azzurra più social, quella formata da. I due vivono la prima estate da fidanzati e lo fanno su una delle isole più in voga, condividendo con i fan social i momenti più importanti della giornata. Destinazione Andalusia per Fabián: il centrocampista si è mostrato con gli amici sui social nell'insolita veste di personal trainer in palestra.Si sono goduti ancora le bellezze del Golfo napoletano, invece, i sudamericani Ospina e Lozano: tornare in Colombia o in Messico, potrebbe anche mettere a rischio il proprio rientro in Italia con il ritiro di Castel di Sangro già all'orizzonte e i nuovi controlli covid necessari alla ripresa. In ritiro i napoletani vedranno per la prima volta i nuovi volti di- che si sta godendo qualche giorno in Croazia - e, impegnato a condividere in rete i suoi momenti di relax in Corsica. Con loro anche, che tornerà in Italia passando dalla Francia dopo aver trascorso alcuni giorni a casa sua in Nigeria.