Napoli, l'esordio dei «piccoli» azzurri: da Politano a Di Lorenzo, quanti baby

Tutti allo stadio per Napoli-Venezia. Non solo i tifosi, anche amici e parenti degli azzurri che sono tornati al Maradona, ieri sera, per stare vicini ai propri cari. E non sono mancati i «volti nuovi», quelli soprattutto dei piccoli eredi degli azzurri, magari venuti al mondo proprio in questi mesi complicati tra la pandemia e le retrizioni.

Non poteva mancare alla prima casalinga Azzurra Di Lorenzo, figlia del terzino azzurro che ha postato proprio sui social la sua foto: «La mia prima tifosa». E al Maradona è arrivata anche Giselle Politano: «Primi 3 punti! Finalmente davanti al nostro pubblico e alla mia gioia più grande. Bentornato campionato» le parole dell'esterno azzurro. Capolino sui social lo hanno fatto anche i due neonati Max Zielinski e Carmela Gaetano, figli dei due centrocampisti azzurri.