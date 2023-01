Napoli, Zanoli: «Non mi aspettavo di andare via»

«Ho trovato un bellissimo ambiente e una società pronta» dice Alessandro Zanoli, arrivato alla Sampdoria in prestito dal Napoli in questo mercato di gennaio. «La classifica non rispecchia il valore della squadra, mi metterò a disposizione subito. Prima di Natale ho saputo della trattativa, non mi aspettavo di andare via da Napoli, ma poter venire a giocarmi le mie carte in un club così prestigioso è importante» ha raccontato Zanoli ai canali ufficiali del nuovo club.

«Quando Spalletti è arrivato a Napoli venivo dalla Serie C, non pensavo di restare in prima squadra, ma lui mi ha voluto. Ho giocato nel finale di stagione da titolare, è stata una bellissima esperienza» ha continuato il terzino. «La Champions la sognano tutti da bambini, giocare in uno stadio come quello dell’Ajax è stato bellissimo. Devo imparare tante cose, Stankovic mi ha chiamato per convincermi ad accettare questa avventura. Contro il Napoli è stato emozionante domenica, ci spiace per il risultato ma vogliamo subito rifarci».