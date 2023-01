Il Napoli torna in campo verso la Juventus: per Kim Min-Jae solo lavoro in palestra

Col fiato sospeso, ancora per un po'. Il Napoli e i suoi tifosi aspettano per capire se Kim Min-Jae potrà essere in campo venerdì sera contro la Juventus, in una delle partite più attese dell'anno per la città. Il centrale difensivo sudcoreano questa mattina a Castel Volturno non è andato in campo, facendo solo lavoro di scarico in palestra come tutti gli altri calciatori che sono partiti ieri dal primo minuto contro la Sampdoria a Marassi.

Solo domani si potranno avere più determinate rassicurazioni sul suo utilizzo. Tutti gli altri uomini della rosa, come informato dal club azzurro, si sono allenati invece sul campo con Luciano Spalletti svolgendo attivazione, lavoro tecnico tattico e partitina a campo ridotto. Kim era stato sostituito ieri all'intervallo per un affaticamento muscolare che aveva fatto drizzare le antenne dell'attenzione dello staff medico: «Non volevamo rischiarlo» aveva detto Spalletti a fine partita.