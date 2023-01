Mario Rui piede d'oro: è già record negli assist

Ancora una firma di Victor Osimhen, ancora un assist di Mario Rui: il terzino portoghese è già da record in azzurro, con quello di ieri a Genova contro la Sampdoria ha raggiunto quota 7 assist stagionali tra campionato e Champions League, numeri che non aveva mai raggiunto prima negli anni in cui ha indossato la maglia del Napoli.

In Serie A invece Mario Rui arriva a quota 6 assistenze: ad oggi, solo Milinkovic-Savic ne ha realizzati di più (7). Ma il portoghese di Luciano Spalletti resta il primo per assist tra i difensori e il secondo in generale in campionato.