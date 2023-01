Il Napoli vince e lancia la sfida sui social: «Sappiamo dove vogliamo arrivare»

Dopo il ko di Milano contro l'Inter, il Napoli torna a vincere in casa della Sampdoria. «La reazione di un gruppo che sa dove vuole arrivare», ha scritto sui social Matteo Politano, l'esterno azzurro che ieri ha fallito un calcio di rigore in apertura di match. Un avvio emozionante visto l'omaggio di Marassi a Vialli e Mihajlovic: «Una serata emozionante, nel ricordo di due grandi uomini», ha commentato il capitano Giovanni Di Lorenzo.

«La risposta che ci voleva. Calma che è lunga», avverte Juan Jesus, titolare ieri contro la Sampdoria. «Un pensiero particolare per l’atmosfera emozionante che abbiamo vissuto prima della partita in ricordo di due persone speciali per il nostro mondo del calcio e non solo». Felice anche Zambo Anguissa: «Continuiamo così» ha scritto il camerunese sui social.