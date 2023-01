Il Mattino Football Team live: primo appuntamento dell'anno con Claudia Mercurio e Ciro Giustiniani

Primo appuntamento del 2023 con Il Mattino Football Team, il format di approfondimento del lunedì che farà compagnia agli utenti del Mattino anche nella seconda parte di questa lunga stagione degli azzurri di Luciano Spalletti, scritto con la collaborazione di Lello Marangio. I padroni di casa, Claudia Mercurio e il cabarettista Ciro Giustiniani, ripartono da piazza del Plebiscito, nel cuore della città, per commentare e analizzare con i tifosi napoletani per le strade della città l’ultima gara di ieri contro la Sampdoria e proiettandosi già a quello che accadrà venerdì sera in campo con Napoli-Juventus. Una partitissima dal profumo di scudetto.