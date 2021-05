Napoli, Zedadka cambia agente: sarà lo stesso di Victor Osimhen

La DW Sports Management, agenzia che gestisce la procura di Victor Osimhen, si fa largo nel Napoli. L'agente del nigeriano William D'Avila, infatti, gestirà dalla prossima estate anche la procura di Karim Zedadka, il terzino algerino classe 2000 arrivato nel 2018 da Nizza, rientrato a Napoli dopo il prestito alla Cavese nella scorsa sessione di gennaio. Aggregato sempre alla prima squadra di Gattuso, Zedadka non ha mai trovato spazio in campo in questa seconda parte di stagione e, con ogni probabilità, lascerà nuovamente Napoli a fine anno.

