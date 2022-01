Napoli, ora Zielinski ha il covid! Il polacco era stato fermato dall'Asl

Come comunicato dal Napoli attraverso i canali ufficiali, in seguito al giro di tamponi effettuato questo pomeriggio al gruppo squadra è emersa la positività al covid di Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco era stato fermato Dall'ASL 2 di Napoli prima del match contro la Juventus ma era poi sceso in campo vista la negatività. Piotr salterà la sfida di domani contro la Sampdoria.

Come specificato dal Napoli, il calciatore, regolarmente vaccinato, ha rispettato rigidamente nei giorni scorsi il protocollo medico relativo a tutti i comportamenti da adottare per evitare la diffusione del virus. Piotr è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio.