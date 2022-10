Osimhen diventa papà (e salta l'allenamento)

Il Napoli è tornato in campo questa mattina dopo la sfida di Amsterdam contro l'Ajax e il giorno di riposo concesso ieri da Luciano Spalletti. L'allenatore azzurro ha ritrovato il gruppo quasi al completo: il club azzurro non ha comunicato defezioni eccetto quella di Victor Osimhen, attaccante azzurro che è diventato papà in queste ore e ha avuto dunque un permesso familiare.

Nessun problema per il nigeriano, che si è allenato duramente martedì e ieri mentre il gruppo di compagni si godeva il giorno della partita e poi quello libero. Osimhen proverà a essere abile e arruolabile per la trasferta di domenica contro la Cremonese dove vorrebbe almeno rientrare tra i convocati ed essere a disposizione della squadra.