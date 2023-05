Osimhen come le star NBA: un anello per celebrare lo scudetto

La tradizione arriva dall'altra parte dell'oceano: gli atleti degli sport americani - soprattutto basket NBA e baseball - che si aggiudicano un campionato vengono infatti premiati con un anello celebrativo, un pezzo di lusso che farà parte della propria collezione e che ricorderà quanto fatto in quella stagione, con incastonati il logo della squadra, il numero di vittorie o anche l'anno che li ha visti vincere.

Un concetto che deve essere arrivato anche a Victor Osimhen: l'attaccante del Napoli di Spalletti, fresco vincitore dello scudetto con gli azzurri, ha fatto realizzare per sé da un designer nigeriano un anello di brillanti per celebrare il grande trionfo di questa stagione in Serie A. A campeggiare, però, non c'è il logo del Napoli, bensì le sue iniziali e il numero vestito in campo - VO9, come sulla nuova mascherina protettiva indossata - insieme con due maschere a ricordare l'oggetto che l'ha reso famoso tra i tifosi insieme con i gol.