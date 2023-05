Serie A, Team of the season: sette napoletani in nominations

Sette azzurri per undici posti: c'è tanto Napoli tra le nominations per Team of the season della Lega Calcio e marchiato EASports Fifa. Alex Meret tra i portieri, il capitano Di Lorenzo e Kim Min-Jae in difesa, Lobotka e Anguissa in mezzo al campo, la premiata ditta Kvaratskhelia-Osimhen per l'attacco.

Vi presentiamo i 45 calciatori in nomination per l’@EASPORTSFIFA Team of the Season della #SerieATIM 💎 🔵



Per la prima volta nella storia, sarete voi a votare per il #TOTS!#FUT @EA_FIFA_Italia — Lega Serie A (@SerieA) May 15, 2023

Saranno i tifosi a scegliere: le preferenze potranno esssere espresse nelle prossime settimane direttamente dagli appassionati italiani sul sito EASports.