Ariyo Igbayiola, ex agente di Victor Osimhen , ha parlato ai microfoni di Sporting Life analizzando il mercato estivo che poteva essere per il nigeriano, in contatto con ildiprima di dire sì al. «Parlammo con Mourinho e gli dicemmo che se voleva Victor allora Harry Kane doveva andar via» ha confessato. «Osimhen ha bisogno di un club dove può avere la possibilità di giocare la partita per intero e dall’inizio, non di uno club dove potrebbe rimanere sempre in panchina».I media inglesi riportano anche il pensiero dell'allenatore portoghese: «Non sono io a dover convincere l'attaccante, è l'attaccante a dover convincere me. E se l'attaccante ha paura di venire ale ha paura della concorrenza, allora non voglio l'attaccante» le parole di Mourinho . «Se non vuole essere in una squadra cone Sonny,, Lucas Moura, allora non vuole andare in quella squadra».