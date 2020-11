Ore complicate le ultime per David Ospina, il portiere del Napoli che ha salutato l'Italia domenica per dirigersi verso la Colombia e rispondere alla convocazione del ct Carlos Queiroz. Dopo la notizia della positività al covid del preparatore dei portieri della nazionale, all'arrivo in ritiro l'azzurro si è sottoposto ai test medici di rito: una prima parte dedicata ai tamponi anti-covid, una seconda parte con visite alla gamba che dava problemi.

Secondo quanto riportato da Marca Claro, infatti, Ospina avrebbe lamentato un fastidio acuto dopo un colpo ricevuto domenica sera al Dall'Ara contro il Bologna. Apprensione a distanza anche per lo staff medico napoletano - che ha seguito dall'Italia le visite avvisato dallo staff della Selección cafetera - e un sospiro di sollievo finale: il problema, infatti, non dovrebbe avere alcuna conseguenza per il portiere del Napoli che ieri si è allenato con il gruppo e vuole essere in campo nella gara di qualificazione contro l'Uruguay.

Listos para nuestra primera jornada de entrenamiento 💪🏻🇨🇴👍🏻⚽️#VamosColombia pic.twitter.com/4V9nP0R5Q3 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) November 10, 2020

