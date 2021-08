Ounas, è derby turco per l'azzurro: in corsa Besiktas e Galatasaray

Non solo le pretendenti italiane o quelle che arrivano dagli Stati Uniti, per Adam Ounas sembra essersi scatenato un vero e proprio derby di Turchia: secondo quanto riportato da CNN Turk Spor, infatti, sia Besiktas che Galatasaray nelle ultime ore avrebbero deciso di affondare il colpo sull'esterno del Napoli, che si è messo in mostra positivamente in questa estate di preparazione.

Con Spalletti, in queste prime settimane di nuova stagione, Ounas ha fatto benissimo, almeno fino al brutto colpo ricevuto alla caviglia sabato scorso contro il Bayern Monaco. Nulla di grave, ha rassicurato anche lo stesso calciatore, ma sicuramente un infortunio da smaltire nei prossimi giorni durante il ritiro di Castel di Sangro. Il club, però, pensa alla cessione: può essere questa l'estate per fare cassa con l'addio dell'algerino.