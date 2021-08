Ounas, la pista Milan non tramonta: il Napoli chiede tanto per l'algerino

Mancano poche ore alla fine del mercato, ormai, eppure gli interessamenti del Milan per Ounas non sono ancora tramontati. L'algerino resta una pista importante per i rossoneri che entro domani vogliono regalare un colpo in quella zona di campo a Pioli per la nuova stagione.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, Maldini e Massara non hanno scartato l'ipotesi Ounas ma tutto dipenderà dall'esito della vicenda Faivre, che resta l'obiettivo numero uno. In caso di no da parte del Brest, nella lista dei papabili oltre Ounas restano Messias e anche Miranchuk, chiesto all'Atalanta.