Petagna, eroe per caso a Genova: oggi la firma con la Sampdoria

Un eroe per caso. «Non pensavo neppure di dover giocare questa partita». È la vita, questa. Ma le cose girano d'improvviso, come se un volteggio di Mary Poppins sul prato avesse sparso polverine magiche, inebrianti o accecanti a seconda dei casi. Petagna si prende tutto lui, dopo due minuti e mezzo. I tre punti sono il suo regalo d'addio. Perché se non cambia qualcosa oggi o domani firmerà per la Sampdoria. Il Napoli deve tagliare gli ingaggi...

