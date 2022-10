Politano, giorno libero tra i leoni: oggi il Napoli torna ad allenarsi

Dopo la strepitosa vittoria di amsterdam contro l'Ajax, il Napoli ha fatto ritorno in città in piena notta. Per ricaricare le pile, Luciano Spalletti ha concesso a tutti 24 ore di sosta, aprendo Castel volturno solo a chi aveva bisogno di terapie per il rientro in campo. Gli azzurri ne hanno aproffitato: Matteo Politano, subentrato contro gli olandesi in Champions League, ha trascorso qualche ora allo zoo con la famiglia. Oggi gli azzurri rientreranno a Castel Volturno per preparare la sfida alla Cremonese di domenica.