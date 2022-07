Il Mattino da Dimaro, Claudia Mercurio tra i tifosi dopo il primo allenamento

Dopo l'arrivo nella serata di ieri e il primo contatto con Dimaro, il Napoli di Luciano Spalletti scende finalmente in campo: gli azzurri hanno fatto il loro ingresso in campo questa mattina alle 10 per la prima sgambata agli ordini dello staff tecnico, un lavoro che analizzeremo con la prima delle nostre due dirette live quotidiane: alle ore 12, sul mattino.it e sui canali social del Mattino, collegamento dalla Val di Sole con Il Mattino da Dimaro e Claudia Mercurio, tra i tifosi del campo di Carciato per le prime impressioni sul nuovo ritiro azzurro.