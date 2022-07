Il Mattino da Dimaro: Claudia Mercurio e i suoi ospiti accolgono la squadra

Tutto pronto per Dimaro 2022: il Napoli è arrivato in Trentino per l’undicesima volta di fila - un record per le squadre della Serie A -, gli azzurri di Spalletti sono pronti a dare il via al ritiro che la squadra del Mattino racconterà ogni giorno dalla Val di Sole. E stasera ecco il primo appuntamento con lo studio di Claudia Mercurio insieme a tifosi e ospiti per accogliere la squadra in ritiro e raccontare la quotidianità di Koulibaly e compagni.

Tanto spazio al mercato e alle news di giornata: la novità di quest’anno è la partnership con Fatacalcio.it, con collegamenti serali che arricchiranno il nostro palinsesto e ci porteranno all’avvicinamento alla prossima Serie A.

L’appuntamento sul mattino.it e sui canali social del Mattino è per tutti i giorni alle 12 - tra i tifosi a Dimaro - e alle 20, fino al prossimo 18 luglio.