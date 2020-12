In attesa di esordire in maglia azzurra, Amir Rrahmani si gode le vacanze di Natale lontano dal freddo dell'Italia. Il difensore del Napoli è infatti a Dubai con alcuni amici per queste feste e rientrerà in città direttamente martedì per riprendere gli allenamenti.

Ultimo aggiornamento: 14:30

