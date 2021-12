Sassuolo-Napoli, Zielinski al top ma Lobotka stavolta non illumina

Inviato a Reggio Emilia

Va ancora male al “Mapei Stadium”, il Napoli in vantaggio di due gol viene rimontato e l’arbitro richiamato dal Var annulla il terzo gol del Sassuolo di Defrel per un’irregolarità di Berardi. Primo tempo di studio e pochi sussulti da parte degli azzurri. Poi nella ripresa il Napoli cambia passo, trova il gol con un feroce recupero palla in pressing di Mertens, un ricamo di Zielinski e il colpo preferito di Fabian...

