Spalletti festeggia le 1000 panchine: «Stasera un Napoli maturo»

Mille volte in panchina con i professionisti: Luciano Spalletti festeggia con il Napoli al meglio il suo record personale a Sassuolo. «Sono state mille notti insonni per me» scherza subito il toscano a fine gara. «Noi come Barcellona o Manchester City? bisogna stare calmi e fare bene le cose che sappiamo fare. Stasera abbiamo fatto una grande prestazione, c'è stata qualità nel palleggio e nella gestione, molto più che nelle ultime gare» ha spiegato Spalletti.

«Siamo stati veloci e sintetici in quelle che erano le cose da fare. Abbiamo creato occasioni» ha continuato a Dazn Spalletti «Ma il Sassuolo è una buona squadra, allenata bene, in qualche situazione abbiamo dovuto anche soffrire, non si può dominare per 90 minuti. Nella ripresa avevamo creato chance per il terzo gol ma non ci siamo riusciti. Però la squadra ha dimostrato di essere matura in campo: nessuno ha presunzione, nessuno sottovaluta l'avversario, sono segnali importanti». Ora la Champions. «L'Eintracht è fortissimo: ha calciatori velocissimi ma anche di qualità, è più abituato di noi a giocare partite da dentro o fuori. Hanno vinto l'Europa League e questo è importante, noi non dobbiamo fare calcoli pensando a ogni partita come fosse decisiva per il nostro sogno».