Osimhen, brivido infortunio: Spalletti e il bomber rassicurano i tifosi

«Per quello che abbiamo capito in campo, non sembra niente di particolare». Luciano Spalletti rassicura i tifosi del Napoli sulle condizioni di Victor Osimhen, uscito malconcio dal campo: «Sembra solo un po' di stanchezza. Lui non riesce a risparmiarsi in campo, ha voglia di saltare sempre addosso e fa sempre strappi anche quando non ce l'ha fa più. Non si ferma fino a quando non ha la palla, corre dietro tutti» ha detto il toscano a fine gara».

Una serata da record per il nigeriano del Napoli. Come riportato da Opta Italia, infatti, Osimhen è il primo calciatore del Napoli a segnare in 7 presenze consecutive in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95). Con il gol di questa sera a Reggio Emilia, il bomber azzurro è arrivato a quota 18 in Serie A quest'anno.

Infine anche Osimhen ha rassicurato tutti. Al termine del match, il nigeriano ha risposto così al bordocampista Dazn che chiedeva del suo infortunio: «Nessun problema, sto bene».