L'infortunio alla coscia sinistra l'ha messo fuori dai giochi per un po' e costretto a restare a casa ma Giacomo Raspadori sveste i panni da calciatore per vestire quelli del tifoso. L'attaccante del Napoli ha seguito da casa il match di Reggio Emilia contro il "suo" Sassuolo e ha condiviso sui suoi social le immagini del gol, tifando per i compagni dal divano.