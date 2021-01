«Non era sicuro, aveva paura di sbagliare». Fabrizio Ravanelli, ex attaccante della Juventus e della nazionale, commenta così l'episodio che ha forse segnato la Supercoppa di ieri sera tra i bianconeri e il Napoli di Gennaro Gattuso. L'errore di Lorenzo Insigne dal dischetto grida ancora vendetta, un errore facilmente comprensibile secondo Ravanelli.

LEGGI ANCHE Juve-Napoli, le lacrime di Insigne

«Si vedeva dagli occhi che avrebbe sbagliato perché, secondo me, non sapeva né dove né come tirare, lo si capiva anche dalla sua rincorsa» ha continuato Ravanelli commentando l'esecuzione dal dischetto di Insigne e la gara di Supercoppa alla Tv ufficiale della Juventus. «Non ha avuto quella personalità che hanno i numeri uno quando vanno sul dischetto» ha concluso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA