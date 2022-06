La grande stagione a Frosinone e l'estate in nazionale sono già il passato per Alessio Zerbin, che a luglio si ritroverà a Dimaro alla prova Spalletti per conquistarsi un posto nel Napoli che verrà. Nel frattempo però si gode le vacanze alle Mauritius con gli amici, tra giraffe e tartarughe, relax condiviso anche sui social prima di tornare in campo.