Zielinski mette la maglia all'asta: mille euro in beneficenza

Il grande cuore di Piotr Zielinski: il centrocampista del Napoli continua con la beneficenza portata avanti in questi anni per i bambini della sua Polonia, stavolta all'asta ci finisce una maglia della versione "Maradona Game White" utilizzata dal Napoli in questa stagione. Per aggiudicarsi la maglia di Piotr, autografata da tutti i calciatori azzurri, serviranno poco più di mille euro.