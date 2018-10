Telegram down oggi, 13 ottobre 2018: utenti furiosi, boom di segnalazioni in Italia

WhatsApp, occhio al bug che consente di bloccare l'app con una semplice chiamata​

One of our server clusters is down, can affect Middle East and Africa + parts of Europe. Working on bringing everyone back online. — Telegram Messenger (@telegram) 13 ottobre 2018

Però #telegram non ti puoi comportare come un #whatsapp qualunque. Te l’ho già detto mille volte. I #telegramdown di sabato sera non li devi avere. — Elena in Wonderland (@ele_tms) 13 ottobre 2018

Rendiamoci conto. Sono costretta ad usare WhatsApp.#telegramdown — Helvete 🌸 (@evil_terri) 13 ottobre 2018

ed io che mi fidavo solo di te. #telegramdown — 𝘣𝘰𝘣𝘰𝘩𝘶 (@promvise) 13 ottobre 2018

Quel momento in cui vorresti distruggere telefono e Wi-Fi ma ti ricordi prima di controllare Twitter e vedere se è in tendenza #TelegramDown — Gabriele (@IM__Gab) 13 ottobre 2018

Ma se Twitter va in down, come facciamo a sapere se #Telegramdown ? — Vipero Serio@autunnobleah (@ViperoSerio) 13 ottobre 2018

Quando #TelegramDown capita di sabato sera e tu ne approfitti per uscire #Telegram pic.twitter.com/b8n1z2aBQn — TeleWiki - The Telegram Wiki (@TeleWiki) 13 ottobre 2018

#TelegramDown al momento le segnalazioni di disservizi per #Telegram provengono da tutta la zona EMEA ma concentrate principalmente in Italia - ciò potrebbe essere a causa del fatto che la maggior parte degli utilizzatori europei del servizio vengano proprio dal nostro paese. pic.twitter.com/YfXNGe9eYo — TeleWiki - The Telegram Wiki (@TeleWiki) 13 ottobre 2018

Sabato 13 Ottobre 2018, 21:19 - Ultimo aggiornamento: 14 Ottobre, 00:06

in diverse zone del mondo, in particolare in. Brutte notizie per gli utenti dell'app di messaggistica istantanea, alternativa a WhatsApp,da qualche ora, a causa di un problema tecnico che coinvolge gli utenti europei (boom di segnalazioni nel nostro paese) e quelli dell'Africa e del Medio Oriente.A segnalaresono infatti utenti di tutto il mondo: i più 'addicted' sono nel panico, altri sono furiosi per l'ennesimo malfunzionamento dell'applicazione, che ha proprio in queste 'falle' il suo punto debole.Non tutti gli utenti devono convivere con l'astinenza da, ma i guasti sono diffusi in diversi punti del mondo. In Europa, le zone più coinvolte da Telegram down sono il Regno Unito e, soprattutto, l'. Questo perché, come spiega l'account Twitter Telegram Wiki, «le segnalazioni di disservizi per #Telegram provengono da tutta la zona EMEA ma concentrate principalmente in Italia - ciò potrebbe essere a causa del fatto che la maggior parte degli utilizzatori europei del servizio vengano proprio dal nostro paese».ha confermato i problemi: «Uno dei nostri cluster di server non funziona, può creare problemi nel Medio Oriente, in Africa e in parte dell'Europa». A distanza di due ore dalle prime segnalazioni di malfunzionamento, non si hanno ancora notizie certe di un possibile ripristino completo diin tempi brevi.