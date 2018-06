Nani da giardino, Google li celebra con un doodle e un giochino

Domenica 10 Giugno 2018, 20:52 - Ultimo aggiornamento: 10-06-2018 21:19

Nani da giardino mon amour. Oggi Google celebra con un divertente Doodle con annesso giochino la giornata dedicata ai nanetti che popolano i giardini, soprattutto del Nord Europa. Il giorno che li festeggia è stato istituito in Germania: non a caso è proprio lì che gli inquilini di cortili e giardini sono stati creati, per la prima volta nel XIX secolo. In un primo momento venivano scolpiti a mano, poi sono stati usati degli stampi per realizzare le sagome, le quali venivano dipinte a mano.I nani da giardino in un modo o nell'altro sono stati protagonisti della cronaca e anche del cinema. Famoso quello "viaggiante" del favoloso mondo di Amélie, le cui cartoline convincono il papà della protagonista a girare il mondo: e sempre in Francia è nato il Fronte di Liberazione dei Nani da Giardino, con lo scopo goliardico di liberarli nei boschi.