Il doodle di Google celebra la messicana Maria Grever: compose “Pensami” cantata da Julio Iglesias

Il sondaggio che andrebbe fatto è: aprendo Google per fare una ricerca oggi, quanti possono averla riconosciuta? Ma tant'è, i doodle di Google servono anche a questo, a ricordare eventi, a conoscere personaggi, a raccontare storie poco note. Dunque oggi, a settant'anni dalla morte, Google ha scelto di celebrare la compositrice messicana Maria Grever, nata a Città del Messico il 14 settembre 1894 e scomparsa a New York il 15 dicembre 1951. Maria Joaquina de la Portilla Torres (Grever era il cognome da sposata), benché nata in Messico, è vissuta tra la Spagna, paese d'origine del padre, e New York ed è stata musicista, paroliera, autrice di musiche da film e soprattutto di canzoni popolari composte sul ritmo del bolero, cantate dalle più grandi voci del '900, da Enrico Caruso a Placido Domingo, Ella Fitzgerald e Aretha Franklin.

Allieva di Claude Debussy, la Grever, dopo gli studi di pianoforte, violino e canto, nel 1912 ha composto la sua prima canzone di successo, “A una Ola”, che ha venduto tre milioni di copie. Dagli anni '20 ha lavorato alla produzione di colonne sonore per i film della Paramount e della 20th Century Fox e nel 1926 ha composto ”Júrame”, canzone portata al successo dal tenore messicano José Mójica e cantata anche da Andrea Bocelli, diventata in italiano “Pensami” grazie a Julio Iglesias. Altro grande successo della Grever è “Quando vuelva a tu lado” del 1934. María Grever è morta dopo una lunga malattia a 57 anni.

