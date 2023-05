Il Sole come non l’abbiamo mai visto: immagini spettacolari del telescopio solare Inouye della National Science Foundation

Il telescopio solare Daniel K. Inouye della National Science Foundation (NSF) ha rilasciato otto nuove immagini del Sole, che mostrano in anteprima lo studio in corso nel più potente telescopio solare terrestre del mondo. Le immagini presentano una varietà di macchie solari e regioni tranquille del Sole ottenute dal Visible-Broadband Imager (VBI), uno degli strumenti di prima generazione del telescopio. La capacità unica dell'Inouye Solar Telescope di acquisire dati con dettagli senza precedenti aiuterà gli scienziati solari a comprendere meglio il campo magnetico del Sole e i driver dietro le tempeste solari.

Le macchie solari nelle foto sono regioni scure e fredde sulla "superficie" del Sole, note come fotosfera, dove persistono forti campi magnetici. Le macchie solari variano di dimensioni, ma molte sono spesso delle dimensioni della Terra, se non più grandi. Macchie solari complesse o gruppi di macchie solari possono essere la fonte di eventi esplosivi come brillamenti ed espulsioni di massa coronale che generano tempeste solari. Questi fenomeni energetici ed eruttivi influenzano lo strato atmosferico più esterno del Sole, l'eliosfera, con il potenziale di avere un impatto sulla Terra e sulle nostre infrastrutture critiche.

Nelle regioni tranquille del Sole, le immagini mostrano cellule di convezione nella fotosfera che mostrano un modello luminoso di plasma (granuli) caldo e che scorre verso l'alto circondato da corsie più scure di plasma solare più fresco e a flusso verso il basso.

Nello strato atmosferico sopra la fotosfera, chiamato cromosfera, vediamo fibrille scure e allungate provenienti da luoghi di accumuli di campi magnetici su piccola scala.

Il telescopio recentemente inaugurato è nella sua fase di messa in servizio operativa (OCP), un periodo di apprendimento e transizione durante il quale l'osservatorio viene lentamente portato a tutte le sue capacità operative. La comunità scientifica internazionale è stata invitata a partecipare a questa fase attraverso la Operations Commissioning, e le immagini appena rilasciate costituiscono una piccola frazione dei dati ottenuti dal primo ciclo. Mentre il telescopio solare Inouye continua a esplorare il Sole, gli studiosi si aspettano risultati più entusiasmanti, comprese le viste spettacolari del corpo celeste più influente del nostro sistema solare.