Sony Bravia, il primo televisore con intelligenza cognitiva al mondo

Sony ha annunciato l’imminente arrivo del nuovissimo A90J, un Tv Oled 4K Hdr dotato del rivoluzionario Cognitive Processor XR che offre contrasto senza precedenti, luminosità estrema e neri purissimi.

Gli attesissimi A90J costituiscono il modello di punta serie master Bravia XR e sono i primi al mondo dotati di intelligenza cognitiva. In altre parole, sfruttano un inedito ed innovativo metodo di elaborazione, che supera le prestazioni dell’IA convenzionale ed è stato studiato per replicare le modalità di ascolto e visione del cervello umano.

Quando osserviamo qualcosa, ci focalizziamo inconsciamente su alcuni punti. Il Cognitive Processor XR, dotato di intelligenza cognitiva, divide lo schermo in numerose zone e rileva la posizione del “punto focale” nell’immagine. Mentre l’intelligenza artificiale (IA) convenzionale è in grado di rilevare e analizzare solo i singoli elementi parte dell’immagine, come colori, contrasto e dettagli, il nuovo Cognitive Processor XR esegue contemporaneamente un’analisi incrociata di molteplici elementi, proprio come fa il nostro cervello. In questo modo, tutti gli elementi vengono regolati in modo congiunto tra loro, ottenendo un migliore risultato finale in cui ogni fattore viene sincronizzato e la scena raggiunge livelli di realismo inarrivabili per l’IA convenzionale.

Cognitive Processor XR è anche in grado di analizzare la posizione del suono nel segnale, in modo da coordinare con precisione l’audio e le immagini sullo schermo. Inoltre, il sistema ottimizza ogni suono in qualità 3D surround, per generare un realismo supremo e un’acustica che avvolge e cattura lo spettatore. La tecnologia apprende, analizza e comprende quantità di dati senza precedenti e ottimizza in modo intelligente ogni pixel, ogni fotogramma e ogni suono, dando vita all’effetto più realistico mai raggiunto da Sony.

I tv oled Bravia XR 4K Hdr A90J della serie Master offrono inoltre l’esclusivo servizio Bravia Core, nato dalla collaborazione con Sony Pictures Entertainment. Questo servizio, pre-caricato su tutti i nuovi modelli Bravia XR, è il punto d’incontro tra intrattenimento e tecnologia, sviluppato per aggiungere valore e rendere possibili esperienze uniche con la qualità Sony. Gli utenti avranno perciò a disposizione una selezione degli ultimi titoli premium e classici di Sony Pictures Entertainment e la più ampia collezione Imax Enhanced. Per la prima volta nel settore, Bravia Core vanta la tecnologia Pure Stream, che consente di ottenere una qualità quasi equivalente all’Uhd Bd lossless con lo streaming fino a 80 Mbps.

Tra le caratteristiche più importanti della Serie Oled Bravia XR 4K Hdr vanno annoverate: l’XR Oled Contrast, che regola la luminosità, accentuando i picchi di luce e rendendo i neri più profondi, mentre XR Triluminos Pro amplia la palette cromatica per riprodurre ogni minima sfumatura nel modo più vicino alla realtà; la tecnologia di upscaling 4K XR, che ottimizza i segnali in 2K portandoli a livelli vicini all’effettiva qualità 4K, per immagini dettagliate e straordinariamente realistiche; la tecnologia XR Motion Clarity, che controlla con la massima precisione le immagini in movimento, per ridurre al minimo le sfocature e riprodurre fedelmente le sequenze ad alta velocità, senza penalizzare la luminosità; il Netflix Calibrated Mode, che offre contenuti Netflix con una qualità da studio e Imax Enhanced regala immagini Imax rimasterizzate e l’audio immersivo Dts; Calman Ready offre capacità di calibrazione avanzate e la possibilità di regolare con precisione le impostazioni, a livelli semplicemente impossibili con i parametri convenzionali; la migliorata tecnologia Acoustic Surface Audio+, che garantisce un posizionamento del suono più accurato e un audio surround cinematografico, con una perfetta armonia tra audio e video; il design minimalista One Slate con cornice Seamless Edge racchiude lo schermo in un singolo pannello di vetro, naturalmente elegante e adatto a focalizzare l’attenzione degli spettatori eliminando le distrazioni.

Completano la dotazione la connettività immediata alla maggior parte dei dispositivi, inclusi Apple AirPlay 2 e HomeKit e la compatibilità con Alexa e Assistente di Google.

Dal 22 marzo sarà possibile prenotare i Tv Oled 4K Hdr A90J della serie Master Bravia XR da 55” e 65”; nei prossimi mesi del 2021 seguirà anche la versione da 83”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA