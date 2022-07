Almamegretta, la clip di «Make it Work» in anteprima per Il Mattino

Anteprima del nuovo video degli Almamegretta, "Make it work". Dopo "Figlio", primo singolo tratto dal nuovo album "Senghe", e dopo il trionfale avvio del tour dall'Arena Flegrea di Napoli, il collettivo partenopeo pubblica un nuovo singolo tratto dal suo disco, che "Il Mattino" presenta oggi in anteprima. Il suono è fedele allo stile dub meticcio del gruppo di Raiz che marca a fuoco con la sua voce il pezzo. Diretto da Danjlo (Danilo Turco), il video mostra Mario che, in pochi minuti, raccoglierà più fiori possibili e all’apertura del sipario, farà cadere una pioggia di petali, simulando un esplosione di coriandoli e assecondando l’ennesima richiesta degli artisti che frequentano il suo club. Silenzioso tornerà in mezzo al pubblico. Missione compiuta! "Make it work", questo il titolo racconta l’enorme lavoro di chi sta nell’ombra, di chi fa funzionare le cose. È il dietro le quinte della creatività. Una retrospettiva degli anni zero e della sempre più ossessiva richiesta di apparire intanto, delegando i contenuti a qualcun altro.