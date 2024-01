Chiara Ferragni, indagata per truffa aggravata anche per bambola Trudi e uova di Pasqua

(LaPresse) Ancora guai per Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale già iscritta nel registro degli indagati di Milano per la vicenda del pandoro Pink Christmas della Balocco dovrà rispondere di truffa aggravata anche per le uova di Pasqua della Dolci Preziosi e per la bambola Trudi. L'influencer risponde dei tre episodi con i legali rappresentanti delle società produttrici. Il dettaglio è emerso nell'atto con cui la procura di Milano aveva sollevato questioni alla Corte di Cassazione sulla competenza territoriale dei singoli episodi contestati alla Ferragni. Il Pg della Suprema Corte, dovrà stabilire quali procure dovranno trattare, in base al luogo dove sarebbe stato commesso il reato, ogni singolo procedimento.