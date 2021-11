(LaPresse) "Penso che fino ad adesso il Governo ha fatto sempre le operazioni giuste. Ha lavorato un passo alla volta e si continuerà nel senso che le indicheranno Governo e autorità sanitarie insieme al parlamento". Così il presidente della Camera dei deputati Roberto Fico, in visita al bene confiscato 'La Gloriette', rispondendo a una domanda sulle possibili limitazioni per i no vax.