Sara Romano, Manfredi: «Tragedia avvenuta poco prima dell'inizio dei lavori»

EMBED

(LaPresse) «Nei prossimi giorni cominceranno i lavori. Già erano stati autorizzati degli interventi di mitigazione. Purtroppo questa tragedia è avvenuta nell'intervallo tra la delibera che era stata fatta, anche in funzione dell'autorizzazione della Prefettura. Perché io ricordo che per intervenire con questi strumenti c'è bisogno di un'autorizzazione prefettizia. Quindi nei prossimi giorni inizieranno i lavori (in via Cattolica)». Queste le parole del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, rispondendo alle domande dei giornalisti sull'avvio dei lavori in via Cattolica, dove lo scorso fine settimana la 21enne Sara Romano è stata investita e uccisa.