Autonomia, Manfredi: «Si pensi a ridurre i divari»

(LaPresse) «Autonomia? Il problema è che noi dobbiamo pensare a che cosa serve. In questo momento il Paese ha bisogno di coesione, di investimenti, di un'azione univoca in settori strategici. Non si possono fare cose differenti da Regione a Regione. Secondo me è un dossier non ancora maturo. Si è aperta una discussione e spero non ci siano forzature. La prima cosa da fare è pensare a ridurre i divari». Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi sul tema delle autonomie dopo l'incontro in Prefettura con il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi.