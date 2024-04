A Belvedere di San Leucio il convegno dell’Irvat, l’Istituto per la valorizzazione e la tutela dei prodotti regionali. Tema del workshop “Valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche campane”. In tale contesto non poteva mancare una stella come Franco Pepe. Lo chef pizzaiolo, famoso nel mondo, ha parlato del suo progetto Pepe in Grani, che non è solo una pizzeria, ma un progetto per il territorio.

Intervista di Maria Beatrice Crisci