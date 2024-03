Due cadaveri a Secondigliano in via Fossa del Lupo

Giallo a Secondigliano: due cadaveri sono stati rinvenuti in un'auto in un garage in via Fosso de Lupo. Si tratta di un uomo e di una donna, i corpi di entrambi nudi. Lui, Vincenzo Nocerino, 24 anni, incensurato, lei una ventenne iraniana, da poco sua fidanzata.

