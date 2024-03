Geolier incontra gli studenti: «Come mi vedo nel futuro? Speriamo vivo!» scherza il rapper. «Il tempo corre, vedo mio nipote crescere giorno dopo giorno. Mi sento sempre in corsa, come se corressi sempre. Mi voglio muovere sempre, nel mio futuro spero di avere tempo per fare tutte le cose che voglio fare. Ho 24 anni, sono giovane, ma sento sempre di avere poco tempo a disposizione».



Servizio di Alessio Liberini