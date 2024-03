La Generazione Vincente Napoli Basket premiata all'Unione Industriali

Con un gioco di parole e con un titolo ad effetto («L'impresa dietro l'impresa»), anche l'Unione Industriali di Napoli celebra la conquista della Coppa Italia della Gevi Napoli del 18 febbraio scorso alla Inalpi Arena di Torino. Un incontro con club, staff tecnico e due giocatori (De Nicolao e Brown) con premiazione annessa per Alfredo Amoroso, Federico Grassi e Francesco Tavassi, ovvero i tre patron della virtuosa società azzurra capace di scalare le tappe in pochi mesi e di arrivare nelle alte sfere del basket nazionale. Un momento anche di riflessione per confermare che una conquista sportiva non è mai casuale ma nasce da un lavoro di equipe con organizzazione e strategia. Tutto ciò mentre domani la squadra va in campo domani sera alle 19 contro Venezia. Con Francesco De Luca del Mattino a fare da moderatore, sono intervenuti nel meeting tenuto nella sede di piazza dei Martiri, Costanzo Jannotti Pecci, presidente Unione Industriale di Napoli e Alessandro Dalla Salda, ad del club partenopeo. «Il Napoli Basket è una realtà importante del territorio e noi siamo pronti a supportarla con ogni mezzo possibile. Del resto il club è come se fosse una costola dell'Unione Industriali sottolinea Jannotti Pecci -. Abbiamo 1100 imprese iscritte e faremo in modo di dare una mano a questo grande progetto».

Video NeaPhoto, Renato Esposito