Napoli, al via Ztl per i bus turistici: protestano gli operatori

(LaPresse) «L'amministrazione comunale ha introdotto il dispositivo di Ztl a pagamento per i bus turistici, senza concertare questa misura con gli operatori del settore. Una scelta che penalizza non solo noi operatori, ma anche gli stessi turisti. È vero che in tutte le città d'arte esiste questa limitazione, ma è anche vero che vengono offerti servizi alternativi per la sosta e shuttle per i passeggeri. A Napoli tutto questo non c'è». È la denuncia di Maurizio Maddaloni, rappresentante della Federazione Italiana Associazioni Imprese di Viaggi e Turismo della Campania, nel corso della conferenza stampa indetta a Napoli all'indomani della partenza della Zona a traffico limitato per i bus turistici nel capoluogo partenopeo.