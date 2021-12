Napoli, Alberto Angela presenta il programma dedicato alla città: «Pensato per distruggere i pregiudizi»

(LaPresse) «Napoli ha delle luci e delle ombre, il nostro programma si concentra sulle luci, facendo vedere un riverbero delle luci che a volte non si considerano per pregiudizi». Lo ha detto Alberto Angela, durante la conferenza stampa, al Mann di Napoli, per la presentazione del programma Rai Stanotte a Napoli, che andrà in onda su Raiuno il 25 dicembre alle 21,25. «Napoli è per l'Italia ciò che l'Italia è per l'estero - aggiunge Angela -. Sono luoghi comuni ma poi devi conoscere, la conoscenza è la cosa più importante per demolire e smontare dei pregiudizi. Io a Napoli mi trovo bene, non vedo quello che è il pregiudizio su Napoli. Sono anni che vengo qui a lavorare, e non sono napoletano, anzi vengo dal Nord, sono piemontese, torinese addirittura. Però mi trovo a mio agio, e questo vuol dire molto. Questo programma serve anche a smontare questi pregiudizi», conclude Angela.