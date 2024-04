Napoli, un biglietto unico per il Pio Monte della Misericordia e il Tesoro di san Gennaro

Due musei, un solo biglietto. Per spostare il flusso turistico. Per rendere ancora più attrattiva un’offerta già tra le più interessanti in città. È con questo spirito che è stato presentato oggi nella Sala delle Assemblee del Pio Monte della Misericordia il nuovo biglietto di ingresso integrato. Alle 12 è stato illustrato – e firmato – l’accordo di collaborazione tra il Pio Monte della Misericordia e il Tesoro di San Gennaro. Tra le due storiche istituzioni culturali di Napoli basterà un solo biglietto. Il biglietto unico di ingresso.

Servizio di Vincenzo Cimmino