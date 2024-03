Nino D'Angelo e la canzone per Annalisa Durante

«Annalisa 14 anni che piangeva se in un film finiva l'amore, io me la ricordo sempre tutte le volte quando passo da qua, a Forcella vedo tutte le notte un angioletto», comincia così la canzone dedicata ad Annalisa Durante da Nino D'Angelo. Ma il suo è solo uno dei brani che verra presentato nel corso di “DiVentiamo Musica” una delle iniziative programmate per la celebrazione del Ventennale di Annalisa Durante, uccisa il 27 marzo 2004 all’età di 14 anni in uno scontro armato tra clan della camorra.