(Agenzia Vista) Napoli, 14 febbraio 2022

Tante coppie hanno scelto Napoli per trascorrere la giornata di San Valentino, c'è chi passerà la serata in albergo e chi andrà a cena fuori. Ecco le voci raccolte a via Toledo.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev