Il nuovo set LEGO Ideas BTS Dynamite dedicato alla band K-Pop: com’è fatto e quando sarà nei negozi

Un nuovo set, destinato a essere un must per gli appassionati, si aggiunge alla collezione LEGO Ideas. LEGO Group punta sul K-Pop e dedica ai BTS il nuovissimo ‘LEGO Ideas BTS Dynamite’, in arrivo nel mese di marzo. Disegnato da due fan, presenta la band al completo ispirandosi al set del videoclip del singolo ‘Dynamite’. Il set LEGO conta 749 pezzi che rispecchiano le scene del video tra il negozio di ciambelle, il camioncino dei gelati e il negozio di dischi. Ogni edificio è completamente isolabile dal set e consente esperienze di gioco individuali. Ovviamente, non possono mancare RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V e Jung Kook, per la prima volta in formato di minifigure LEGO. ‘LEGO Ideas BTS Dynamite’ è atteso all’inizio di marzo 2023 a £ 89,99 / € 99,99 / $ 99,99 su www.LEGO.com/BTS e nei negozi LEGO. Foto LEGO ©BIGHIT MUSIC & HYBE. All Rights Reserved / Music: «Elevate» from Bensound.com