La piscina naturale più bella al mondo si trova proprio in Italia: ecco dove

L’Italia continua a stupire i turisti con dei luoghi incantati e magici. E' proprio qui che vi si trova la piscina naturale più bella al mondo che è a Pantelleria, l’isola siciliana caratterizzata da un paesaggio mozzafiato. E' un luogo suggestivo situato ai piedi del vecchio Faro di Punta Spadillo, dopo Cala Cinque Denti. La piscina naturale è da tutti conosciuta come una parte del Laghetto delle Ondine. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: ONCE AGAIN - FROM BENSOUND.COM

